القرض الدوار.. تخصيص 2 مليون جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية لتوصيل المياه بالفيوم

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن الدور المجتمعي للشركة مهم، متمثلا في دعم الحالات الأولى بالرعاية من أهالي المحافظة، مشيرا إلى أهمية دور إدارات المشاركة المجتمعية، والتوعية في بحث الحالات، وفق ضوابط محددة، للتأكد من عدم قدرة الحالات المستهدفة، على سداد قيمة التعاقد، وأحقيتها في الحصول على الدعم الذي تقدمه الشركة في إطار دورها المجتمعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف، أن مشروع القرض الدوار، جزء من الشراكة المثمرة مع منظمة يونسيف مصر، ويهدف إلى توفير قروض ميسرة بدون فؤائد تستخدم في توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر فقرا على مستوى المحافظة، والسداد على 24 شهر بدون فوائد.

ومن جهته، أوضح الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل، مدير برنامج المياه، والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر، أن فكرة القرض الدوار، بدأت في عام 2006م ، لمساعدة الأسر غير القادرة على توصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث يغطي القرض، تكاليف التوصيل بالتنسيق مع شركة المياه بالفيوم، وسداد مبلغ القرض على أقساط ميسرة بدون فوائد، على أن يعاد الإقراض من خلال قيمة الأقساط المجمعة لأسر أخرى لتعظيم الاستفادة من المبلغ.