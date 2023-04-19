السجن 15 سنة لطالب قتل طفلة جارته فى الإسكندرية

قضت محكمة جنح أحداث الإسكندرية بمجمع محاكم الإسكندرية، بالسجن 15 سنة للمتهم بقتل طفلة داخل الشقة محل سكنها بمنطقة المنتزه ثالث.

وتعود أحداث الواقعة المقيدة، برقم 2082 لسنة 2022 جنح رعاية الأحداث فى الإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بالعثور على المجنى عليها داخل الشقة محل سكنها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن مرتكب الواقعة المتهم "ز.م ع" 16 سنة طالب ومقيم بنفس عقار المجنى عليها وأنه استغل عدم تواجد والد ووالدة المجنى عليها لسفرهم إلى محافظة القاهرة، تواجدها بمفردها وطرق باب الشقة ففتحت له، وما أنا اظافر بها حتى أسقطها أرضا واطبق يديه على رقبتها حتى فقدت وعيها وارتكب جريمته محل الاتهام، ثم أحضر قطعه من القماش ولفاها حول عنقها قاصدا إزهاق روحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وأحضر سكينه من المطبخ، وقام بطعنها بعدد 3 طعنات استقرت برقبتها وقام بسرقة هاتفها المحمول، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة فإن المتهم قد ارتكب الجناية بجناية أخرى وهى فى ذات الزمان والمكان تعدى على المجنى عليها " ر.ع.ح" بغير رضاها وبيت النية وعقد العزم المصمم على التعد عليها ورسم مخططه الإجرامى بالتوجه إلى مسكنها، وطلب منها خبز كما اعتاد لإحضاره من قبل أسرتها، وان المتهم أحرز سلاحا أبيض سكين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى وكذلك سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها وبناء عليه يكون المتهم، قد ارتكب الجناية والجنحة بقانون الطفل فقررت إحالته إلى محكمة جنح وجنايات الطفل المختصة بمحكمة الإسكندرية، لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام واصدرت حكمها المتقدم على المتهم.