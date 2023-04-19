الداخلية تحرر طفلا مختطفا بالإسكندرية وتعيده لأحضان أسرته قبل العيد

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالإسكندرية واحتجازه بالبحيرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) بتلقيه اتصال تليفوني من مجهول أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجله (سن 13) وطلب منه إنهاء الخلافات المالية بينه وبين أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة لتحرير نجله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) ، واحتجازهم الطفل داخل مخزن مُلحق بمنزل أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وأمكن ضبطهم وتحرير الطفل المُختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل المختطف مُستخدمين سيارة ملاكي مُستأجرة ، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.