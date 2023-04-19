الخيارات المتعددة لـ The MarQ Communities للتطوير العقارى جعلت عمرو يوسف وكندة علوش فى حيرة من الاختيار

تقدم The MarQ Communities حالة متميزة يحركها الفن، وخيارات متنوعة تلبى كافة الاحتياجات، مما جعل الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش في حيرة عند الاختيار بين المجتمعات المتميزة المبتكرة التى تتيحها The MarQ Communities .

فمنذ بدايتها، ظلت The MarQ Communities متميزة في تصميماتها، والخدمات والمرافق التي تقدمها والتي تخلق نمط حياة ملهم وتقدم تجارب حياة فريدة.

كما تخلق The MarQ Communities طبيعة حياة بسيطة حيث يتناغم جمال الطبيعة مع العمارة الحديثة، والمرافق الملائمة، مما يتيح للمقيمين الاستمتاع بالرفاهية في أرقى تصميم، وتم تصميم The MarQ Communities للعائلات التي ترغب في العيش وسط مجتمع أخضر وخدمات غير مسبوقة ومساحات واسعة من الفيلات المحاطة بالمناظر الطبيعية المذهلة.

تقدم The MarQGardens مجتمعًا حصريًا من الفيلات، فهو مجتمع سكني يحمل طابعاً فريداً، وخدمات فندقية عند الطلب.

The MarQVille هو حي سكني يضم حوالي 300 أسرة، حيث تتسم كل وحدة بنظام فريد مخصص للأشخاص الذين يرغبون في العيش في مجتمع أخضر مع الاستمتاع بتوفر خدمات لا مثيل لها.

تهدف The WonderMarQ إلى أن تكون مركزاً للفنون وسط مناطق جمالية خلابة حيث يوجد بها كل وسائل الترفيه لجميع أفراد العائلة.

تقدم The WaterMarQ فيلات مطلة على بحيرة نقية للسباحة في قلب القاهرة الجديدة التي تم إنشاؤها لإبراز تصاميمها المتميزة والاهتمام بالتفاصيل المخصصة لملاكها المتميزين.







