الحبس 3 سنوات لعاطل تعدى على طفلة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، بمعاقبة المتهم " م.ر.م" بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات مما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى علي المجني عليها " ل.أ.ش".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18563 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد، بقيام المتهم بالتعدي علي طفلة داخل مصعد عقار بدائرة القسم.



