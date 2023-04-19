اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:00 م
الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي الجيش الأمريكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية اختبرت اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "مينيوتمان 3"، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في بيان صحفي إن "القوات الأمريكية أجرت في 19 أبريل تجربة إطلاق عملية لصاروخ مينوتمان 3 دون رأس حربي، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية، وبث الثقة في قوة الفتك وفعالية الردع النووي للبلاد".
 
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة في 13 أبريل، عن اختبارها صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" .
 

أمريكا

الجيش الأمريكي

إطلاق صاروخ باليستي

القوات النووية الأمريكية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة