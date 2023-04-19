الجيش الأمريكي يجري عملية إطلاق تجريبية لصاروخ باليستي

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية اختبرت اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "مينيوتمان 3"، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت قاعدة "فاندنبرغ" الجوية التابعة للجيش الأمريكي في بيان صحفي إن "القوات الأمريكية أجرت في 19 أبريل تجربة إطلاق عملية لصاروخ مينوتمان 3 دون رأس حربي، في إطار تعزيز جاهزية القوات النووية الأمريكية، وبث الثقة في قوة الفتك وفعالية الردع النووي للبلاد".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة في 13 أبريل، عن اختبارها صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" .