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"التموين" تتعاقد اليوم على توريد زيت الطعام لطرحه للمواطنين على البطاقات

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:00 ص
"التموين" تتعاقد اليوم على توريد زيت الطعام لطرحه للمواطنين على البطاقات وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاربعاء عروض الشركات التى ستتقدم للمناقصة التى سبق وأعلنت عنها الهيئة رقم 11 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلى لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية  1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد  والتسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو 2023، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.  
 
 
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز .
 
 
 
على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض " أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق .

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