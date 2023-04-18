اليوم السابع
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"معارض أهلا رمضان" تتيح كعك وبسكويت العيد بتخفيضات 25%.. التفاصيل

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:00 ص
"معارض أهلا رمضان" تتيح كعك وبسكويت العيد بتخفيضات 25%.. التفاصيل كعك العيد
كتبت – مرام محمد

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قدم معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، عروض خاصة على مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت بتخفيضات تصل 25%، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام الشهر الكريم يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عروض الكعك والبسكويت بمعرض "أهلا رمضان" بشارع الملك فيصل بالجيزة.

-كعك سادة/ ملبن/ عجوة بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-كعك سادة بدون سكر بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد.

-كعك عين جمل بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد.

-كعك عجمية بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-كعك مكس مكسرات بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد.

-غريبة سادة بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

-غريبة لوز بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد.

-بسكويت أنواع بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-كوكيز أنواع بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

-منين سادة/شمر بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-منين عجوة بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-منين ملبن بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-قرص سادة/عجوة بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد.

-برازق بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

-بتي فور أبيض/شيكولاتة بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

-سابليه بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد.

-علبة كعك سادة (1 كيلو) بسعر 100 جنيه.

-علبة بيتي فور مشكل (1 كيلو) بسعر 120 جنيها.

-علبة بسكويت نشادر (1 كيلو) بسعر 100 جنيه.

الجدير بالذكر أن مدارس التعليم الفني الفندقي بمحافظة الجيزة طرحت الكعك والبسكويت بسعر 100 جنيها للكيلو الواحد، والغريبة والبيتي فور بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ مديرية التربية والتعليم الكائنة في:

1) منفذ بيع المديرية:
ديوان المديرية 1شارع البساتين من شارع الجامعة الجيزة.
 
2) منفذ بيع إدارة شمال الجيزة التعليمية:
سوق إمبابة الرئيسي.
 
3) منفذ بيع ادارة العمرانية:
مدرسة الجيزة الزراعية أمام ناحية سنتر الطالبية–هرم. 
 
4) منفذ بيع إدارة الهرم:
مبنى إدارة الهرم التعليمية، شارع حسن محمد - شارع فیصل.
 
5) منفذ بيع أكتوبر:
إدارة 6 أكتوبر التعليمية– الحي السادس - إدارة المرور.

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