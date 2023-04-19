البيت الأبيض يعلن تفاصيل الإقرارات الضريبية لبايدن وهاريس فى 2022

كتبت: نهال أبو السعود

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن دخل مشترك بلغ 579 الف و514 دولار العام الماضي، بينما حققت نائبته كامالا هاريس وزوجها دوج ايمهوف 456 الف و918 دولار وفقًا لوثائق نشرها البيت الأبيض بناء على الإقرارات الضريبية لعام 2022.

وفقا لصحيفة ذا هيل، أظهرت الوثائق أن الرئيس الأمريكي وزوجته دفعوا ضريبة دخل بنسبة 23.8% خلال عام 2022، ويبلغ الراتب السنوي للرئيس الامريكي 400 ألف دولار ، وتحصل السيدة الأولى جيل بايدن على 82 الف و335 دولار من عملها كأستاذة في كلية نورث فيرجينيا.

وتبرع بايدن بمبلغ 20 الف و918 دولارًا لـ 20 مؤسسة خيرية مختلفة ، وكانت أكبر مساهمة هي 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن ، وهو نفس المبلغ الذي قدموه العام الماضي للمؤسسة ، التي سميت على اسم نجل الرئيس الراحل تركز على حماية الأطفال من خطر الإساءة.

وقال البيت الأبيض في بيان ان الرئيس بايدن اظهر مرة أخرى التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن شؤونه المالية، وأصدر معظم الإقرارات الضريبية لأي رئيس أثناء وجوده في منصبه، وجاء فيه: "مع هذا الإصدار ، شارك الرئيس بايدن إجمالي 25 عامًا من الإقرارات الضريبية مع الجمهور الأمريكي"

وحصلت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها، دوج إمهوف، على دخل إجمالي قدره 456 الف و918 دولارًا في عام 2022، وفقًا لإقراراتهما الضريبية الصادرة امس.

ووفقا للبيان، دفعت هاريس وزوجها 17 الف و918 دولار في ضريبة الدخل بكاليفورنيا ، ودفع إيمهوف 9697 دولارًا ضريبة دخل في مقاطعة كولومبيا لعمله في التدريس في جامعة جورج تاون، وساهموا بمبلغ 23 الف دولار للجمعيات الخيرية في عام 2022.