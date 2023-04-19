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الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة العمال 2022 وتسلمهم العمل فى يونيو.. اعرف النتيجة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:43 م
الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة العمال 2022 وتسلمهم العمل فى يونيو.. اعرف النتيجة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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اعلنت وزارة الأوقاف ظهور نتيجة مسابقى العمال لعام 2022، على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:
 
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx
 
وكشفت الوزارة تسلم العمل بالأوقاف أول يونيه 2023م القادم فور إنهاء الإجراءات.
 
وكانت قد حذرت وزارة الأوقاف، من أى مدعين يمكن أن يوهموا بعض المتقدمين لمسابقة الأئمة والعمال بالأوقاف من قدرتهم على التوسط لهم فى التعيين، مؤكدة أنه لا مجال لأى واسطة أو تدخل فى ذلك على الإطلاق، وأن جميع مسابقات الوزارة تسير فى أعلى درجات النزاهة والشفافية، وأن الوزارة ستشارك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إجراء الاختبارات التى يجريها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ذلك من خلال لجان علمية متخصصة فى اختبارات الأئمة وقد تم اختيار أعضاء اللجنة الممثلين للأوقاف بمعرفة وزير الأوقاف شخصيًّا وبمتابعته الشخصية، وأن قبول المرشحين للتعاقد المنتهى بالتعيين سواء من الأئمة أم من العمال سيتم بمنتهى الحياد والشفافية تحت سمع أجهزة الدولة المعنية وبصرها ومراقبتها. 
 
كما أكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أى شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أى منهم فى النصب على أى من المتقدمين للمسابقة أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأى طريق من الطرق أو شكل من الأشكال، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرون على التوسط لهم. 
 
وعلى جميع مديرى المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك، وتعليق هذا المنشور فى مكان بارز بجميع المديريات والإدارات ونشره على جميع الصفحات التابعة للوزارة والمديريات والإدارات والجهات التابعة للوزارة، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الدينى بأى تجاوز يحدث فى هذا الشأن.
 

وزارة الاوقاف

نتيجة مسابقة العمال 2022

نتيجة مسابقة عمال الاوقاف

نتيجة مسابقة الاوقاف



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