"الأوقاف" تسلم 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن التسليم تم من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.