"الأوقاف" تسلم 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن بشمال سيناء

سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعى، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن التسليم تم من لجنة مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، لجنة الإشراف والمتابعة من محافظة شمال سيناء.
وسبق وتم تسليم الدفعة الخامسة والأخيرة 4500 شنطة رمضان من وزارة الأوقاف إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء.
وأعلن الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة وعضو اللجنة المفوّضة بمديرية أوقاف شمال سيناء، أن عدد الدفعات التى استلمتها مديرية أوقاف شمال سيناء من شنطة رمضان الواردة من وزارة الأوقاف وقامت بتسليمها فور استلامها إلى مديرية التضامن الاجتماعي حسب تعليمات وزارة الأوقاف، بلغ خمسة دفعات بإجمالى 20 ألف شنطة رمضان لتكتمل بذلك حصة الإعانات العينية المقررة من وزارة الأوقاف لمحافظة شمال سيناء 20 ألف شنطة رمضان تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
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