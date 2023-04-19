الأطعمة الموسمية جيدة لنظامك الغذائي الصيفي.. اعرف الأسباب

كتبت ميرفت رشاد

يعد تناول الأطعمة الموسمية طريقة رائعة لتحسين صحتك، فهى تزرع وتحصد خلال موسم نموها الطبيعي ، بدلاً من إجبارها على النمو في ظروف غير طبيعية ، غالبًا ما تكون أكثر كثافة بالمغذيات ولها نكهة أفضل من الأطعمة التي تزرع خارج الموسم، وإليك الفوائد الصحية لتناول الأطعمة الموسمية، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الفوائد الصحية لتناول الأطعمة الموسمية



1. جيدة لصحتك



يتم حصاد الأطعمة الموسمية في ذروة نضجها، مما يعني أنها يمكن أن توفر فوائد صحية أكثر من الأطعمة التي تزرع خارج الموسم ، مما قد يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تُزرع الأطعمة التي تُزرع خارج الموسم في بيئات صناعية أو تُعالج بمواد كيميائية لمساعدتها على النمو ، مما قد يؤدي إلى تقليل محتواها من العناصر الغذائية.

2. طعم أفضل



غالبًا ما تكون الأطعمة الموسمية أكثر طعمًا من الأطعمة التي تزرع خارج الموسم، غالبًا ما تُزرع الأطعمة التي تُزرع خارج الموسم في بيئات صناعية أو تُعالج بالمواد الكيميائية لمساعدتها على النمو ، مما قد يقلل من نكهتها.

من خلال تناول الأطعمة الموسمية ، يمكنك الاستمتاع بالنكهة الكاملة لطعامك على سبيل المثال ، في الصيف ، قد تستمتع بالخوخ الحلو والعصير المليء بالطعم.

3. صديقة للبيئة



الأكل الموسمي أفضل للبيئة أيضًا، عندما تزرع الأطعمة خارج الموسم وتُنقل لمسافات طويلة ، يؤدي ذلك إلى كمية كبيرة من انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تُزرع الأطعمة التي تُزرع خارج الموسم في بيئة صناعية ، مما قد يكون له تأثير سلبي على الطبيعة، من خلال تناول الأطعمة الموسمية ، يمكنك تقليل بصمتك الكربونية والمساعدة في حماية البيئة.

4. بأسعار معقولة



غالبًا ما تكون المنتجات الموسمية أقل تكلفة من المنتجات غير الموسمية ، لأنها لا تتطلب نقلًا أو تخزينًا باهظ الثمن.