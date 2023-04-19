الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر من الخميس حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الخميس 20 أبريل وحتى الثلاثاء 25 أبريل 2023.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس نهارا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

والظواهر الجوية المتوقعة، فتشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأيضا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن حالة الملاحة البحرية:البحر المتوسط : معتدل وارتفاع الموج من 1.5 : 2 متر، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر.

ووجهت هيئة الأرصاد عدد من النصائح والإرشادات للمواطنين خلال هذه الفترة، أهمها القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية، و تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، موضحة أن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية وكذلك الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.