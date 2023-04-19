اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:17 م
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اقتصادية قناة السويس تقيم حفلها السنوى الأول بحضور رؤساء الهيئة السابقين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:16 م
اقتصادية قناة السويس تقيم حفلها السنوى الأول بحضور رؤساء الهيئة السابقين اقتصادية قناة السويس
كتب مدحت عادل

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أقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، أمس الثلاثاء، أول حفل إفطار سنوى بحضور عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين.
 
حضر الحفل كلا من الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، ورؤساء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابقين الدكتور أحمد درويش، والمهندس يحيى زكي، ونواب الهيئة اللواء محمد برايا واللواء محمد شعبان، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وهند فتحي المتحدث الإعلامى للهيئة وعدد من الشخصيات العامة.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

وليد جمال الدين




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