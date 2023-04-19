ترسانة السويس البحرية تنجح فى إصلاح تلفيات جسيمة بسفينة صب جاف عملاقة

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم خلال بيان صحفى عن نجاح شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى تنفيذ عملية إصلاح متكاملة لإحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة وفق أحدث المعايير المعتمدة دوليًا داخل منطقة الغاطس الخارجى لقناة السويس، جراء تعرضها لحادث تصادم أسفر عن وقوع تلفيات جسيمة بمؤخر السفينة.

تضمنت عملية الإصلاح إحلال وتغيير أجزاء متعددة من بدن ومكونات السفينة بإجمالى أوزان تصل إلى 23 طن، وذلك فى وقت قياسى بلغ 12 يوم فقط في ضوء تكثيف شركة ترسانة السويس أعمال الإصلاح على مدار الساعة طوال أيام العمل.

حظت عملية إصلاح السفينة باعتماد هيئة الإشراف الدولية اليابانية المنوطة بتقييم معايير الجودة والسلامة والكفاءة للسفينة، وهو ما يعد شهادة ثقة تُضاف إلى سجل ترسانة السويس التي نجحت في حفر اسمها بين الشركات الرائدة في مجال إصلاح السفن، بما يواكب تطلعات هيئة قناة السويس للتوسع في خدمات إصلاح السفن العابرة للمجرى الملاحي، تعزيزًا للجهود الرامية للارتقاء بحزمة الخدمات البحرية المُقدمة للسفن.

الجدير بالذكر، أن ترسانة السويس تعد واحدة من أقدم الترسانات البحرية فى العالم، حيث يعود تاريخ إنشائها لأكثر من قرن ونصف قرن من الزمان، حين تم وضع حجر الأساس بإنشاء الحوض الجاف بالشركة عام 1866، لخدمة بواخر الأسطول المصرى.

وتمتلك الشركة إمكانيات عديدة، أبرزها حوض عائم يصنف كأحد أكبر الأحواض بمنطقة الشرق الأوسط، بحمولة رفع تصل إلى 55 ألف طن، يبلغ طول الحوض 302 متر وعرضه 55 متر وملحق به أوناش رفع عملاقة. كما تضم فى حوزتها حوضًا جافًا يستخدم فى إصلاح وصيانة السفن متوسطة الحجم.