إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام كوبري أبوصير بالطريق الصحراوي الغربي بين محافظتي بني سويف والفيوم، جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام كوبري أبو صير بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة ما بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

على الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

واستقبل مستشفى الفيوم العام كلا من: أحمد عبدالحي عبدالباقي 28 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، أحمد يوسف عبدالله 55 عامًا، سائق، اشتباه كسر بعظم الترقوة، هيثم يوسف عبدالله 48 عامًا، بدون اصابات ظاهريه. إسلام محمد سيد 20 عامًا، بجروح وسحجات، و أحمد عبدالتواب علي 34 عامًا، تاجر مواشي، بكسر بالذرراع الأيسر، رمضان محرم عبدالحكيم، 50 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، شعبان عيد صالح 28 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، ابراهيم عيد فارس 32 عامًا، بكسر مضاعف بالساقين، وجميعهم مقيمين بمركز اهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف.