اليوم السابع
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إزالة حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز الحامول بكفر الشيخ

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:23 م
إزالة حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركز الحامول بكفر الشيخ جانب من الإزالة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع مديرية الأمن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من إزالة التعديات على  الأراضى الزراعية بقرى التفتيش والأبعادية.

 

يأتى ذلك ضمن الحملات التى تواصلها محافظة كفر الشيخ فى القرى والمراكز إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برصد كافة حالات التعدى على الأراضى لردع المخالفين والتعامل معهم بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وتمكنت الحملة برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول من إزالة 7 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 1056 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 


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