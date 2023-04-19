اليوم السابع
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إدراج صورة تشمل هارى وميجان ماركل فى الصور الرسمية لحفل تتويج الملك تشارلز

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:32 م
إدراج صورة تشمل هارى وميجان ماركل فى الصور الرسمية لحفل تتويج الملك تشارلز الصورة التى تم إدراجها فى الصور الرسمية للتويج
كتبت ريهام عبد الله

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أكدت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن قرار الملك تشارلز إدراج صورة عائلية مع هارى وميجان ووليام وكيت وأطفالهم، فى البرنامج الرسمى لحفل التتويج الرسمى لقصر باكنجهام هو بادرة سلام، وبمثابة مد "غصن زيتون" لهارى وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس.

الصورة التى تم إدراجها فى الصور الرسمية للتويج
الصورة التى تم إدراجها فى الصور الرسمية للتويج

 

الصورة التى تم إدراجها، من التقاط المصور الملكى كريس جاكسون، فى عيد ميلاد الملك السبعين فى نوفمبر 2018، بعد ستة أشهر من زواج دوق ودوقة ساسكس فى وندسور.

 

تم التقاط الصورة فى حدائق منزل كلارنس هاوس

تُظهر الصورة الخاصة النادرة، فى الحدائق فى كلارنس هاوس تشارلز مع الأمير جورج على ركبته، وكاميلا تحتضن الأميرة شارلوت وكيت ميدلتون، دوقة كامبريدج آنذاك وهى تحمل الأمير لويس.

الملك تشارلز وزوجته كاميلا
الملك تشارلز وزوجته كاميلا

 

خلف المقعد، يقف الأمير ويليام بجوار شقيقه هارى، الذى يضع ذراعه حول ميجان المبتسمة، والصورة لا توضح الحقيقة، بأن العلاقات بين الأشقاء وزوجتيهما، كانت تتداعى فى الكواليس، إذ اختلفت ميجان وكيت بسبب فستان وصيفة الشرف للأميرة شارلوت وكان هارى يتهم عائلته بشكل خاص بعدم دعم زوجته الجديدة بشكل كافٍ، التى تزوجها فى مايو 2018.

 

قال المعلق الملكى فيل دامبير إن اختيار الملك تشارلز لمثل هذه الصورة السعيدة هو محاولة لإظهار أن ميجان وهارى لا يزالان من أفراد العائلة المحبوبين.

 

مظاهرات مناهضة ليوم التتويج

"ليس ملكى".. شعار جديد أطلقته مجموعة مناهضة للملكية فى المملكة المتحدة، من المزمع أن ترفعه خلال مظاهرات، تتزامن مع يوم تتويج الملك تشارلز، فى لندن، وذلك لتعطيل إجراءات التنصيب، والمقررة فى 6 مايو المقبل.

 

وبحسب ما ذكرت "ديلى ميل" البريطانية، دعا المتظاهرون، على موقعهم الإلكتروني، الآلاف لارتداء قمصان صفراء وحمل لافتات عليها عبارة "ليس مَلِكي" والتجمع فى ميدان ترافالغار  بلندن من الساعة 6 صباحا، قبل الانتقال إلى طريق الموكب بين قصر باكنجهام ودير وستمنستر فى وقت لاحق من صباح ذلك اليوم.

 

ويجرى التخطيط لتنظيم احتجاجات ضد التتويج فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، ففى كارديف، يخطط أعضاء "ليس مَلِكي" لتنظيم تظاهرة من أجل جمهورية ويلز، وتخطط المجموعات الداعية إلى إلغاء النظام الملكى واستبداله بنظام رئاسى يقوده رئيس منتخب، للتظاهر على طول مسار ممر التتويج.


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التتويج



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