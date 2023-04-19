إخلاء سبيل مهندس بكفالة 20 ألف جنيه.. متهم بقرصنة محتوى إذاعة القرآن الكريم عبر تطبيق إلكتروني

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل "م ا ع"، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والمتهم بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية، وذلك بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، عن التهم المسندة إليه من إنشاء تطبيق إلكتروني وقرصنة محتوى إذاعة القرآن الكريم وإذاعته على التطبيق الخاص وطرح التطبيق بالمتاجر عبر شبكة المعلومات الدولية مخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2022 الخاص بالملكية الفكرية وأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات.

بداية الواقعة عندما وجهت جهات التحقيق إلى مهندس من أبناء محافظة كفر الشيخ، يعمل مبرمجا في شركة كبرى بالمملكة العربية السعودية، تهمة قرصنة محتوى إذاعة القرآن الكريم وإذاعته على تطبيق خاص به وطرح التطبيق بالمتاجر عبر شبكة المعلومات الدولية.

وذكر المتهم في التحقيقات، أن زملائه في العمل أكدوا رغبتهم في سماع إذاعة القرآن الكريم، وأنه تواصل مع الإذاعة لطلب موافقتهم على طلب التصريح له بث محتوى إذاعة القرآن الكريم على تطبيق يتم إنشاؤه بمعرفته ويتم نشره على حسابه المطور مجانا ليتم سماعة زملاؤه ولوجه الله الكريم.

وتفاجئ المتهم أثناء قدومه إلى مصر، من أجل قضاء إجازة عيد الفطر، بالقبض عليه حيث كان قد صدر قرار بضبطه وإحضاره، على خلفية التحريات مفادها قرصنة بث إذاعة القرآن الكريم وبيعه خارج البلاد بقصد التربح.