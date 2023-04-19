اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:56 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا حوالى 100 مرة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:00 م
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا حوالى 100 مرة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية هاجمت العديد من البلدات التابعة للإقليم حوالي 100 مرة في أخر 24 ساعة، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية.

وذكر مالاشكو في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "أن المجتمعات الواقعة على خط التماس واجهت على مدار يوم أمس أربع غارات جوية وهجوما بطائرة بدون طيار وثلاث هجمات صاروخية متعددة الإطلاق (MLRS) ونحو 93 ضربة مدفعية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن المقذوفات الروسية تسببت مرة أخرى في أضرار للبنى التحتية في بلدات نوفودانيليفكا ومالينيفكا وكاميانسك ونوفوياكيفليفكا و16 مستوطنة أخرى، بما في ذلك أوريكيف وهوليايبول.

 


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