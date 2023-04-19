أهالي أبو رواش يشيعون جنازة شقيقين من ضحايا حريق عقار كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

شيع منذ قليل أهالي قرية أبو رواش في كرداسة، جنازة شقيقين من ضحايا حريق اشتعل بعقار بالقرية منذ أيام، وهما محمد محمود ناصر، وشقيقته وردة.

ووصل عدد ضحايا الحريق حتى الآن إلى 9 متوفين، بينما يتلقى 11 آخرين العلاج بعدة مستشفيات.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 9 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.