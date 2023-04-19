أمطار خفيفة وأجواء غائمة في مطروح.. صور

تشهد محافظة مطروح ، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على كافة الأنحاء تصاحبها أجواء غائمة، واختفاء لأشعة الشمس.

ولم يتأثر النشاط الزراعي أو السياحي في محافظة مطروح بحالة الطقس التي تشهدها المحافظة حالياً، ويستمر العمل بشكل طبيعي في كافة الأنشطة بالمحافظة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة المتوقعة علي القاهرة 32 درجة بعد أن سجلت الثلاثاء 36 درجة تبعا للمحطات الأرصاد الجوية، ليسود طقس حار خلال ساعات النهار .

بينما تكون الأجواء دافئة نسبيا علي السواحل الغربية، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي السواحل الغربية والوجه البحري، وتنشط الرياح نسبياً علي فترات متقطعة خلال الفترة القادمة.

محافظة مطروح هي إحدى محافظات مصر الحدودية وعاصمتها مدينة مرسى مطروح، وتعتبر المحافظة ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة بعد الوادي الجديد.

ولمطروح أهمية اقتصادية كبرى في المجال الزراعى حيث هناك العديد من المحاصيل مثل الزيتون والبلح فى سيوة والتين على طول الساحل الشمالى والقمح والشعير الأخضر في الحمام والضبعة وبرانى ومرسى مطروح.

وبالنسبة لمجال الثروة المعدنية والبترول، تضم العديد من الخامات مثل الحجر الجيرى والطفلة والجبس والدولميت فى مناطق الحمام والعلمين وغرب مرسى مطروح، وهناك أيضاً خام الغاز الطبيعى بمنطقة جنوب العلمين وشرق مرسى مطروح (حقل بدر الدين) وتتمتع المحافظة بالشواطئ والمياه الصافية الزرقاء والمناخ النقى الجاف والشمس الساطعة طوال العام حيث تعتبر المقومات السياحية بمطروح عديدة ومتنوعة مثل الأماكن الأثرية والتاريخية ومناطق التقاليد والمنتجات العلاجية.