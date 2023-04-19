أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والخيار بـ 13.5 جنيه

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 9جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ9 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14 جنيها.

-البسلة بـ 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيها.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .

-الموز البلدى 15 جنيها.

الفراولة 15 جنيها

اليوسفى 15 جنيها