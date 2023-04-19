اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:25 ص
أكرم القصاص
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أبرز ما حدث فى 28 رمضان.. وفد من ثقيف يعلنون إسلامهم وولائهم للمسلمين

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:00 ص
أبرز ما حدث فى 28 رمضان.. وفد من ثقيف يعلنون إسلامهم وولائهم للمسلمين حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام. 

1. 4 هـ - الرسول محمد يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التى لقبت بأم المساكين.

2. 9 هـ - قدوم وفد من ثقيف إلى الرسول محمد حيث أعلنوا إسلامهم وولائهم للمسلمين فى المدينة المنورة.

3. 92 هـ - نشوب معركة شذونة أو وادى لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين بقيادة لذريق، وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى أيبيريا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.

4. 386 هـ - مبايعة الحاكم بأمر الله الفاطمى بالخلافة بعد موت أبيه العزيز بالله.

 


حدث فى رمضان

حدث فى 28 رمضان

المدينة المنورة

الحاكم بامر الله



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