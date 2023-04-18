اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 07:29 ص
أكرم القصاص
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أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:00 ص
أبرز ما حدث فى 27 رمضان.. فرض زكاة الفطر فى المدينة المنورة حدث فى رمضان
كتب لؤى على

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نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام رمضان.
 
1- 2 هــ فرض زكاة الفطر في المدينة المنورة.
 
2-  65 هــ عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ القرشيّ يتولَّى الخلافةَ الإسلامية، بعد وفاة والده مروان بن الحكم، الذي لم يستمر في الحكم إلا عشرة أشهر وعِدَّة أيام.
 
3-  658 هــ دخول سيف الدين قطز إلى دمشق بعد انتصاره في معركة عين جالوت.
 
4-  968 هــ الصفويون ينتصرون على العثمانيين في معركة شماخة الثانية، ويأسرون عددًا من كبار القادة العثمانيين مثل "عادل كيراي". وقد قُتل في هذه المعركة 10 آلاف عثماني، و20 ألف صفويّ.
 

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