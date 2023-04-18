اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله باحتفالية ليلة القدر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:22 ص
وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله باحتفالية ليلة القدر وزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة من القرأن الكريم، خلال احتفالية الوزارة بليلة القدر.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد قال إن احتفالنا السنوي بليلة القدر وتكريم أهل القرآن ليؤكد اهتمام الدولة المصرية بخدمة القرآن الكريم وإعلاء كلمة الحق كتابا وسُنة.
 
أضاف وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفالية مصر بليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "القرآن الكريم كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو أصدق الحديث وأعذبه ومن أصدق من الله قيلا؟.
 
 

ليلة القدر

وزارة الأوقاف

الاحتفال بليلة القدر

الرئيس السيسي

احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

احتفال مصر بليلة القدر

ليله القدر

احتفالية ليلة القدر

ليلة 27 رمضان

احتفال الرئيس بليلة القدر

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة