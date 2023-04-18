ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط. معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19223 طن تشمل: 10295 طن يوريا صب و1060 طن نشارة صب و150 طن ملح و7568 طن رمل و 150 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59049 طن تشمل : 3500 طن أرز معبأ و 22533 طن ذرة و 5500 طن قمح و 13247 طن خردة و 960 طن مولاس و 1765 طن خشب زان و 1350 طن بسلة و 10194 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1146 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3535 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158725 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125508 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3756 شاحنة.