ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة وتغادره 14 أخرى خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة.. بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13233 طنا تشمل : 8258 طن يوريا و1628 طن نشارة صب و3347 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59432 طنا تشمل : 3550 طن أرز و20899 طن ذرة و15000 طن قمح و3350 طن خردة و150 طن مولاس و1288 طن خشب زان و4117 طن زيت طعام و3951 طن حديد و5499 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160437 طنًا... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 125361 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1313 طن قمح متجه إلى إمبابة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3197 شاحنة.