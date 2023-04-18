"مياه سوهاج" تعلن الطوارئ لتأمين وصول المياه للمواطنين خلال عيد الفطر

سوهاج عمرو خلف

أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب سوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة خلال فترة العيد وكذلك استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن 125 وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة جميع موقع الشركة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التى تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج على استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضحت مها غازى مدير ادارة الاعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.egلبحثها وحلها على الفور.