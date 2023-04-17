اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 08:48 م
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رئيس مياه سوهاج: استمرار فرق عمل المناوبات بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:33 م
رئيس مياه سوهاج: استمرار فرق عمل المناوبات بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان فريق العمل بشركة المياه
سوهاج عمرو خلف

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب استمر عمل فرق المناوبات فى الفترة المسائية التى تبدأ من الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساءً، وكذلك فرق المناوبات الليلية من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها وتحسين أداء التشغيل لتحقيق رضا المواطنين.
 
وشدد رئيس مياه سوهاج على فرق المناوبات بضرورة متابعة جودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وكذلك تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.
 
وأوضحت مها غازى مدير ادارة الاعلام أن رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بالمحطات الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.
 

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