اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:12 م
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مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:05 م
مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد الدكتور محمد نجيب صالح
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة الدائم على تسهيل كل الخدمات التى تقدمها الشركة لجميع عملائها.
 
وأكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستدامة الخدمات التى تقدمها الشركة والاستعداد لأى أعمال طارئة.
 
وشدد على سعى الشركة الدائم والاهتمام بخدماتها المقدمة وتسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن على الخدمة، من خلال التطوير المستمر لخدماتها والتوسع فى مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذى يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

عيد الفطر



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