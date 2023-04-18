مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة فى أسيوط

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة "محكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا" أبرزها "سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – مخدرات - إطلاق أعيرة نارية") وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه ، وعثر بحوزته على (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار -

عدد 8 خزائن) وبتفتيش مسكنه عُثر على ( عدد 6 بنادق آلية – عدد 11 بندقية خرطوش – عدد 8 فرد محلى – كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد 3 هواتف محمولة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.