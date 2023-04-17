تعرف على أهم التوصيات والإرشادات الفنية لمكافحة أمراض العنب

كتبت أسماء نصار

أصدر معهد أمراض النباتات ، عدة توصيات وإرشادات فنية لمزارعي العنب، للتعامل مع الأمراض المبكرة التي قد تصيب المحصول في مرحلة مبكرة خلال شهر أبريل الجاري، مثل ظهور مرض البياض الزغبي على أوراق العنب مبكراً، وذلك نظرا للتغير المناخي، ما يؤدي إلى التأثير على أوراق العنب.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

أولاً :- المكافحة الزراعية

1-اجراء العمليات الفنية وخاصة إدارة المجموع الخضري لكرمة العنب مهم جدا و التي من أهمها:-

2- إزالة الورقتين السفليتين من كل طراح.

3- إزالة النموات بدون عناقيد و التي ليس لها احتياج في العام التالي مثل النموات الموجودة في نهاية الطراحات، وكذلك الموجودة فى قلب الشجرة أو من على عظم الشجره و مجاوز العيون.

4- تنوير حول العناقيد بإزالة المحاليق و الأوراق وتعديل وضع العناقيد.

5- خف العناقيد سواء خف عددها أو خف أزهار او خف حبات او خصيها.

6- عدم الإفراط في التسميد الأزوتي والاهتمام بالتسميد البوتاسيومي.

ثانيا :- المكافحة الكيميائية

1- يتم الرش الوقائي من بداية الموسم بأحد المبيدات الفطرية الوقائية، مثل أوكسي كلور النحاس أو هيدروكسيد النحاس او اكسيد نحاسوز اودياثين بمعدل 250 جرام لكل 100 لتر ماء بداية من بعد التقليم مباشرة وعندما يصل طول الطراح 15 سم وتكرار الرش كل 15 يوم ما عدا وقت التزهير بالتركيز الموصى به في الميعاد المناسب والاله المناسبة.

2- في حالة ظهور اعراض المرض يتم الرش بأحد المبيدات الفطرية الجهازية التي توصي بها وزارة الزراعة بالتبادل بحيث لا يكرر رش أي مبيد مرتين يتبع نفس المجموعة الفعالة حتى لا يؤدي إلى إنتاج سلالات مقاومة من الفطر مع مراعاة التركيز المناسب الموصى به و ميعاد الرش المناسب و الآله المناسبة للرش مثل امستار توب او رودميل جولد او رودميل مانكوزيب او جالبين نحاس او أكروبات نحاس يراعي التركيز المناسب الموصى به وميعاد الرش المناسب والاله المناسبة لرش المبيدات الفطرية.