مصرع مسنة وإصابة نجلتها صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الدائري

عبد الرحمن سيد

لقيت مسنة مصرعها وإصابة نجلتها صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الدائري، وتم نقل المتوفية والمصابة إلى المستشفى ورفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات الامنية أعلى الطريق الدائري، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة مسنة ونجلتها الطريق الدائري، صدمتهما سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكن السيدة المسنة فارق الحياة أثناء تلقيها الاسعافات الاوليه.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتم رفع حطام الحادث بالكامل.