اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 06:11 م
أكرم القصاص
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مديرية التموين بالإسكندرية تشدد الرقابة على محطات تموين السيارات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:39 م
مديرية التموين بالإسكندرية تشدد الرقابة على محطات تموين السيارات حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات حفاظا على أموال الدعم المقدمة للمواطنين.
 
وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له بشن حملات على محطات تموين السيارات والتى أسفرت عن تحرير محضر عدم انتظام قيد بسجل حركة المواد البترولية 21 بترول بأخد محطات تموين السيارات.
 
وتم التحفظ على الكميات الموجودة بالمحطة بكميات 10971 لتر بنزين 80 مدعم، وكمية 10870 لتر سولار مدعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

الاسكندرية

تموين الاسكندرية

محطات البنزين

السولار



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