"تموين الإسكندرية" تشن حملات موسعة على أسواق الأسماك المملحة

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات موسعة بناء على تعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على أسواق الأسماك والأسماك المملحة خلال فترة الأعياد وشم النسيم.

قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع الطب البيطرى ومديرية الصحة بشن حملات مشتركة على أسواق الأسماك والأسماك المملحة بمنطقة المنتزه والتى نتج عنها التحفظ على كميات من الفسيخ لإرسالها لمعامل التحليل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، حيث تم التحفظ على كمية 50 كجم فسيخ بمنطقة طوسون، وتم التحفظ على كمية 50 كجم فسيخ بمنطقة الفلكى، والتحفظ على كمية 35 كجم فسيخ بمنطقة الفلكى، كما تم أخذ 6 عينات من عدد من المحلات عبارة عن رنجة وفسيخ وسردين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتحليل العينات بالتعامل المختصة.

ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة شن حملات دورية على الأسواق لمتابعة جودة المنتجات وتوافرها والتأكد من الإعلان عن أسعار المنتجات بشكل واضح أمام المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على إحاطة المواطنين بالإجراءات التى تتم على أرض الواقع.

وفى إطار تكليفات المحافظ؛ شنت أجهزة حى منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، حملة مكبرة تم خلالها إعدام 26 كيلو مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير 4 إنذارات لبعض المنشآت التجارية لتوفيق أوضاعها البيئية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، و4 محاضر لعدم توفر اشتراطات نظافة بها.

وشن حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه رئيس الحى حملة مكبرة على الأسواق والمحال للتأكد من صلاحية المنتجات فى الأسواق والإعلان عن الأسعار بشكل واضح على المنتجات، وقد تم خلال الحملة التفتيش على محال الحلويات والأسماك المملحة، وقد تم حرير 4 محاضر من قبل مسئول التموين، و6 محاضر صحة، وإعدام 3 كجم أغذية فاسدة، والتحفظ على 3 عينات غذائية، و50 علبة سجائر، وتحصيل 7 آلاف جنيه غرامة فورية.

وتواصل باقى الأحياء والأجهزة المختصة شن الحملات الدورية والمفاجئة لضبط الأسواق والتصدى للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.