اليوم السابع
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وزارة الداخلية تعلن كواليس ضبط بلوجر شهيرة حال عودتها من إحدى الدول

الإثنين، 03 أبريل 2023 05:57 م
وزارة الداخلية تعلن كواليس ضبط بلوجر شهيرة حال عودتها من إحدى الدول حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية")، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


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