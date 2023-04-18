اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ المحفظ المثالى عقب تكريمه فى احتفالية ليلة القدر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:41 ص
محافظ كفر الشيخ يهنئ المحفظ المثالى عقب تكريمه فى احتفالية ليلة القدر الرئيس يكرم المحفظ المثالى
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن، من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وذلك عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية ليلة القدر.
 
وأشاد المحافظ، بالدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن محافظة كفر الشيخ الذي شرف المحافظة بحصد المركز الأول علي مستوي الجمهورية في فرع من فروع المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تُنظمها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقدماً الشكر إلى القيادة السياسية على الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سبق وأن تم تكريم الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن، من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، خلال اللقاء الجماهيري الذي عُقد بديوان عام المحافظة في شهر فبراير الماضي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، 18 أبريل 2023، احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كفر الشيخ

الرئيس

تكريم حفظة القرآن الكريم

ليلة القدر

مؤتمرات دولية

شهر رمضان



الموضوعات المتعلقة

نص كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية ليلة القدر

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:35 ص

الرئيس السيسى يهنئ حفظة كتاب الله خلال احتفالية ليلة القدر.. ويؤكد: ليلة القدر مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم التغيير الهائل لرسالة الإسلام.. ونتطلع إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الدينى الوسطي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:34 ص

الرئيس السيسى: ليلة القدر مناسبة للتفكر والتأمل فى تغيير مناحى الحياة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:18 ص

الرئيس السيسي فى احتفالية ليلة القدر: أهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:14 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة