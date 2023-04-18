محافظ كفر الشيخ يهنئ المحفظ المثالى عقب تكريمه فى احتفالية ليلة القدر

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن، من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وذلك عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية ليلة القدر

وأشاد المحافظ، بالدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن محافظة كفر الشيخ الذي شرف المحافظة بحصد المركز الأول علي مستوي الجمهورية في فرع من فروع المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، والتي تُنظمها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقدماً الشكر إلى القيادة السياسية على الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سبق وأن تم تكريم الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي، في الفرع الثامن، من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، خلال اللقاء الجماهيري الذي عُقد بديوان عام المحافظة في شهر فبراير الماضي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، 18 أبريل 2023، احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.