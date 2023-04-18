محافظ كفر الشيخ يستعرض نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض مركز ومدينة مطوبس، بالإضافة لعرض حصر بالمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ومراجعة خطط تشغيلها ومراحل نقل الموظفين للعمل بالمواقع الجديدة، متابعة موقف تركيب العدادات للمنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من بنائها.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ووكلاء الوزرات، والمسئولين عن حالة كريمة، واللواء اللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تمت مراجعة نسب التنفيذ في كافة المشروعات الجارية إنشاؤها في 12 قطاع بقرى مطوبس، وما تم الانتهاء منها، وجاري العمل بها، مشيراً أن هناك العديد من المشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وجاري العمل في عدد أخر، موجها بتقديم تقرير أسبوعي بنسبة تنفيذ الأعمال بمشروعات حياة كريمة وعددها 698 مشروعا.