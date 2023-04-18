محافظ شمال سيناء يشهد حفل الإفطار الجماعي على ساحل البحر بالعريش..فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، حفل الإفطار الجماعي علي ساحل البحر بالعريش والذي تم تنفيذه تحت اسم "حفل إفطار الاسرة السيناوية".

وأكد المحافظ فى بيان صحفى علي أن حفل الإفطار الجماعي يأتي في إطار عودة الحياة لطبيعتها في شمال سيناء واستقبال فصل الصيف، داعيًا المواطنين من أبناء المحافظات الأخرى لزيارة شمال سيناء والاستمتاع بجوها المعتدل وطبيعتها الساحرة خلال موسم الصيف.

أشار المحافظ إلي أن حفل الإفطار الجماعي ضم جميع أبناء شمال سيناء من قيادات تنفيذية وشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل وعواقل العائلات ورجال الأعمال وممثلي الكنيسة القبطية بالمحافظة.

وجه المحافظ الشكر للقوات المسلحة علي دورها الكبير في عودة الأمن والاستقرار الي ربوع المحافظة ودحر الإرهاب الغاشم، فضلًا عن رعاية حفل الإفطار الجماعي.

كما وجه المحافظ الشكر الي جميع المؤسسات والجمعيات ورجال الأعمال والعائلات والأحزاب وكل من شارك في الاعداد لحفل الإفطار الجماعي الذي يعد ملحمة للتعاون بين الجميع.

أعلن المحافظ عن تخصيص 10 أتوبيسات لنقل المواطنين من مختلف ميادين مدينة العريش لحضور الإفطار الجماعي والعودة، وذلك مجانًا وبدون أي مبالغ مالية.

بدوره أكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، علي أن حفل الإفطار الجماعي علي ساحل البحر في العريش هو رسالة بأن سيناء آمنه، موجهًا التحية للقيادة السياسية وللقوات المسلحة علي الاهتمام بسيناء وأبنائها.