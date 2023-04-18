اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب "الصلعا"

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:18 ص
محافظ سوهاج يشهد فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب "الصلعا" فعاليات ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب "الصلعا"
سوهاج عمرو خلف

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شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فعاليات ختام الدورة الرمضانية كرة قدم خماسي بمركز شباب قرية الصلعا، التابعة لمركز سوهاج، بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب أحمد عواجة، والنائبة ألفت المزلاوي، أعضاء مجلس النواب، ومحمد ابو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، ولفيف من أهالي وأبناء قرية الصلعا. 
 
بدأت الفعاليات  بعرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطوير مركز شباب الصلعا، ثم المباراة النهائية للدورة الرمضانية فى كرة القدم الخماسي بين فريقي " الطواحين، والصحابة "، والتى انتهت بفوز فريق الصحابة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما، واختتمت الفعاليات بقيام المحافظ بتكريم الفرق الفائزة فى الدورة، ومنحهم الجوائز والكؤوس.
 
ومن جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدورة الرمضانية للمركز هذا العام شهدت مشاركة ٣٢ فريق منهم ٢٥ فريق من القرى المجاورة لقرية الصلعا، مشيرا أن الفعاليات اتسمت بالروح الرياضية وحسن التنظيم، موجها الشكر للمحافظ على حضوره، ودعمه الدائم لجميع أنشطة الشباب والرياضة بسوهاج.
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الشباب والرياضة

الصلعا

قرية الصلغا



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