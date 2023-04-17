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أوقاف سوهاج تخصص 206 ساحات و8652 مسجدا لصلاة عيد الفطر.. تفاصيل

الإثنين، 17 أبريل 2023 05:00 ص
أوقاف سوهاج تخصص 206 ساحات و8652 مسجدا لصلاة عيد الفطر.. تفاصيل صلاة العيد - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد التى تقام بداخلها صلاة الجمعة، بإجمالى 8652 مسجدا منتشرة على مستوى القرى والمراكز، مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف فى هذا الشأن. صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.
 
وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التى يحددها ولى الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التى يقدرها ولى الأمر أو من ينوب عنه، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان، فى بيته، أو حقله، أو محل عمله أيا كان.
 
مع التأكيد على أن صلاة العيد فى المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها فى الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعى (رحمه الله) فى كتابه الأم أنه: "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم فى الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس".
 
بل لقد ذهب الإمام النووى (رحمه الله) فى شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل فى المسجد إذا اتسع، وقال فى كتابه المجموع: "وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما أن صلاتها فى المسجد أفضل"، فالأمر فى صلاة العيد على السعة، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة.
 
وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.
 
وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.
 
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