محافظ سوهاج يتابع استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، استعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات لتوفير الخدمات والسلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية قد استعدت بالتنسيق مع الوزارة وشركة مصر لتجارة الجملة، لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال توفير أرصدة من السلع التموينية التي تصرف على البطاقات التموينية وخاصة " السكرـ الزيت ـ الأرز "، ومدى كفاية المخزون من الأرصدة، والأرصدة كل يوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه فيما يتعلق بالمواد البترولية، فقد تم التنسيق مع الإدارات الفرعية بالمراكز على مستوى دائرة المحافظة، بوضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول، المواد البترولية بجميع محطات الوقود، ومن خلال تكثيف التواجد لمفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بمحطات الخدمة، وكذلك من خلال القيام بحملات مفاجئة على محطات خدمة الوقود لضبط المخالفين.

وأشار "إبراهيم" أنه فيما يتعلق بالمطاحن، سيتم تنفيذ التوجيهات الوزارية في هذا الشأن، وصرف حصة أيام العيد للمخابز مسبقا، وتوفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز بالمحافظة، لافتا إلى وضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز لتوفير الخبز طوال أيام عيد الفطر المبارك.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أنه في مجال تكثيف الجهود الرقابية والحملات التموينية المشتركة لضبط الأسعار بالأسواق، فقد تم وضع خطة يومية مستمرة لتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات الرقابية؛ للقيام بحملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار، والعمل على توفير السلع الضرورية والأساسية، وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية، وضمان ملاءمتها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى تحرير 1419 محضر تموين متنوع، خلال الفترة من 1 وحتى 15 أبريل الجارى.

وأوضح "إبراهيم" أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بكافة فروعها بمراكز المحافظة، خلال عيد الفطر المبارك، منها " توفير عدد 30 عجل سوداني مبرد، و 8 طن لحوم برازيلي مجمدة، و 5 طن فراخ بأنواعها، و 3 أطن وراك فراخ مجمدة، و 150 طن سكر معبأ 1 كجم، و 100 طن أرز معبأ 1 كجم، و 200 طن زيت، و100 طن مكرونة معبا.

كما تم التنسيق مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج؛ لتوفير كميات من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية استعدادا للعيد المبارك بالإضافة إلى استعدادات منافذ وزارة الداخلية من خلال 13 منفذ أمان ثابتة على مستوى المحافظة، وعدد 4 معارض ثابتة " كلنا واحد "، واستعدادات القوات المسلحة من خلال 26 منفذا تابعا لقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية على مستوى المحافظة، وعدد 9 سيارات متنقلة تابعة للقوات المسلحة تعرض 58 نوع، كما تم التنسيق مع الغرفة التجارية، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وهايبر الشركة المصرية، لإقامة 21 معرض بنطاق المحافظة، منها 12 معرض تابع للغرفة التجارية، وعدد 3 معارض أهلية، و 6 معارض للشركة المصرية.

وقال وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد؛ لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها فورا، بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.