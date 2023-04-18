محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة البدء فى إنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ

جنوب سيناء_ ياسر عامر

وجه محافظ جنوب سيناء بسرعة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم وتمويل التشييد والبناء وإدارة المشروعات التعليمية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عمليتي الطرح والترسية لإنشاء مدرسة النيل الدولية.

جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وفى إطار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على تقديم الدعم اللازم لإنشاء نوعيات مختلفة من المدارس لتلبية احتياجات أبناء محافظة جنوب سيناء.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 24520 متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية.

ويشار إلى أن هذا المشروع من المشروعات التعليمية المتميزة التي سوف تحدث نقلة نوعية في التعليم الدولي بالمحافظة.

ومن جانبه، تقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمحافظ جنوب سيناء و الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقديرعلى انشاء هذا المشروع التعليمي المتميز على أرض المحافظة لما له من مردود إيجابي على الأجيال القادمة بالمحافظة.