محافظ بورسعيد يكرم 80 من أئمة المساجد والدعاة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عدد كبير من أئمة مساجد بورسعيد ، وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأئمة والدعاة تقديرا لجهودهم، وضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع أئمة المساجد التي يعقدها محافظ بورسعيد ، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد .والدكتور ياسر علام مدير المنطقة الازهرية والشيخ محمد عفيفي رئيس منطقة الوعظ.

وقام محافظ بورسعيد بتكريم عدد 80 أئمة المساجد والدعاة بمحافظة بورسعيد وخلال كلمته، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد " أنني أتشرف بوجودى مع الدعاة ومعمرين مساجد الله، واليوم بمثابة تتويج لجهودكم نظرا لما لمسته من العمل العظیم للأئمة خلال شهر رمضان المبارك و طوال العام، مؤكدا أن مساجدنا كانت عامرة خلال شهر رمضان ، وأشار أن التكريم الأعظم هو تكريم الله عز وجل لمعمرين بيوت الله.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر للشباب المتطوعيين بعدد من المساجد، وأعرب عن سعادته بما يمتلكونه من أصوات حسنة و تعاليم دينية و قدرتهم على تعليم مباديء الدين بأفضل الطرق، كما أكد محافظ بورسعيد أنه لمس خلال زيارته المتواصلة للمساجد طوال شهر رمضام المبارك ، توافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين على المساجد، متمنيا ان يستمر هذا الإقبال من المصليين طوال شهور العام وليس رمضان فقط.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك العديد من التوسعات التي تشهدها مساجد المحافظة، فضلا عن أعمال التطوير المتواصلة، من أجل توفير أفضل خدمات للمصليين، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في تقديم كامل الدعم لمديرية أوقاف بورسعيد والسادة الأئمة و وجه محافظ بورسعيد أئمة المساجد، بالاستمرار في تعليم الناس مبادىء الدين السمحة والتأكيد عليها بما تشمله من مبادىء الرحمة و التكامل والتعاون وقبول الآخر وعدم الاساءة للغير وغيرها، قائلا أن " أبناءنا أمانة في أيديكم "

ولفت " محافظ بورسعيد " خلال كلمته إلى الدور الهام لأئمة المساجد و العمل على توعية المصليين خلال الخطاب الدينى بجميع القضايا المجتمعية ، ودعم جهود الدولة المصرية التى تعمل فى كافة الاتجاهات ، لافتا لأهمية مواكبة التطور المجتمعى وتقديم الخطاب الدينى بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية ، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة ، ولفت محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع السادة الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، و متابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.

وخلال كلمته، تقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد ، بالشكر للسيد محافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد، مؤكدا أن محافظ بورسعيد قام بزيارة معظم المساجد خلال شهر رمضان وأثنى على جهود الأئمة ، قائلا اننا نشرف بتكريم محافظ بورسعيد و كل الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد.

و من جانبه، تقدم الدكتور ياسر علام مدير عام منطقة الأزهر، بالشكر لمحافظ بووسعيد، لافتا أن المحافظ يسعى لتتويج المجهود والعمل ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين ، و اوضاعهم دائما فضلا عن حسن معاملته لجميع المواطنين والعاملين في مختلف الجهات، مثنيا على سعة صدره و ترحيبه بالحديث مع جميع الشخصيات، مشيرا ان التكريم والثناء ماهو إلا دافعا لمزيد من العطاء.

ومن جانبهم ، وجه أئمة المساجد الشكر لمحافظ بورسعيد على تقديره ودعمه المتواصل و عقد اللقاءات المثمرة بشكل مستمر.