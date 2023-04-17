اللواء عادل الغضبان يشارك رجال أوقاف بورسعيد احتفالية ليلة القدر بمسجد الرحمة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل مسجد الرحمة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف والشيخ محمد مصطفى عفيفى منطقة الوعظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ بورسعيد صلاتى العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية، ثم كلمة لمدير مديرية الأوقاف أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التى أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التى يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى- عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، وكلمة لمدير منطقة الوعظ واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية

ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.