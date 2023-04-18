اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:12 م
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محافظ بنى سويف يهنئ العاملين بالديوان العام بقرب حلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:20 م
محافظ بنى سويف يهنئ العاملين بالديوان العام بقرب حلول عيد الفطر المبارك محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر
بنى سويف هانى فتحى

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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق وأيام عيد سعيدة عليهم وعلى كل أهالينا فى جميع ربوع مصرنا الغالية، وأن تكون هذه المناسبة السعيدة دفعة جديدة نحو رخاء وتقدم الوطن.
 
جاء ذلك خلال مروره "اليوم" على إدارات ومكاتب الديوان العام، يرافقه اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، حيث تابع المحافظ سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات الحيوية والمجالات التنموية وآلية تحسين العمل والمناوبات خلال فترة أيام عطلة العيد.
 
كما توجه المحافظ بالتهنئة لكافة أهالي وأبناء بني سويف بهذه المناسبة السعيدة ،داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من التقدم والرخاء، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
 
من جهتهم أعرب العاملون بالديوان العام عن تقديرهم لهذه اللفتة الطبية من قبل المحافظ على الجانب الإنساني والاجتماعي، وما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء ومنظومة العمل،مؤكدين على أهمية وضرورة التفاني وبذل مزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
 
 
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر 2
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر

محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر 4
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر

محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر 5
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر
 
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر 6
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر

محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر
محافظ بنى سويف يهنى العاملين بعيد الفطر

 


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