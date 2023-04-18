حملات مكثفة لتعقيم وتنظيف 15 ألف مسجد لاستقبال صلاة العيد بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة رفع درجة الاستعدادات الخاصة بكافة المساجد لاستقبال عيد الفطر المبارك، مضيفا أنه تم عقد اجتماعات موسعة مع قيادات مديرية الأوقاف والإدارات المختلفة، وذلك لتجهيز ساحات الصلاة واختيار أفضل الائمة لإلقاء خطبة العيد مع تحديد الخطباء الأساسيين والأحتياطيين المشهود لهم بالكفاءة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه سيتم تخصيص 2293 ساحة بكافة مراكز البحيرة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف، مشيرا إلى تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم بجميع المساجد بالمحافظة وعددها أكثر من 15 ألف مسجد وذلك لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

ويذكر أن مديرية الأوقاف بالبحيرة قد أعلنت مؤخرا عن فتح عدد من المساجد للاعتكاف فى أواخر شهر رمضان ويبلغ عددها 265 مسجدا بكافة مراكز محافظة البحيرة، فيما يبلغ عدد المساجد التى يقام بها صلاة التهجد 365 مسجدا.

كما تم عقد عدد كبير من الملتقيات الفكرية والدعوية بالمساجد الكبرى بمراكز المحافظة خلال شهر رمضان ومنها مسجد التوبة والهداية وأبو الريش والحبشى بمدينة دمنهور.

وتنوعت عناوين الملتقيات الفكرية، ومنها محاضرات وندوات عن أخلاق الصائمين ومكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية وقيم الأدب والاحترام فى الإسلام.