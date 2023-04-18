محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرّم حفظة القرآن الكريم.. صور

الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الاحتفالية التى أقامتها المحافظة بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمود جاهين مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، ورجال الدين، وممثلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وتضمنت الاحتفالية كلمةً للأوقاف حول فضل ليلة القدر ، وعرضًا بعنوان "الليلة المحمدية" يتناول السيرة النبوية قدّمه طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، والذى لاقى استحسانًا كبيرًا بين جمهور الحاضرين، بالإضافة لفقرات تلاوة قرآن كريم وإنشاد دينى للطلاب الموهوبين.

وفى ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة التى أقيمت بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنحهم مكافآت مالية مُجزية، وتكريم الفائزين بمسابقة المحافظة لاختيار أفضل (قارئ قرآن - مؤذن - منشد ديني)، بالإضافة لفريق عمل "الليلة المحمدية".

وكرم المحافظ أحد النماذج المشرفة من أبناء المحافظة لأمانته فى إعادة مبلغ مالى كبير فُقِد من صاحبه؛ ليكونَ نموذجًا طيبًا يُحتذى ووجّه المحافظ الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية والمُشاركين بها مُثنيًا على جودة المحتوى وتميز الآداء، مُهنئًا جموع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك.