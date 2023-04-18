مدير وعظ بورسعيد: يجب على المسلم اغتنام نفحات ليلة القدر

أكد الشيخ محمد عفيفى مدير عام الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية وأمين عام بيت العائلة المصرى بالمحافظة، على فضل ليلة القدر بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال مدير وعظ بورسعيد، فى كلمته التى ألقاها خلال الاحتفال الذى أقيم بأحد مساجد المحافظة، أن ليلة القدر مباركة وهى خير من ألف شهر -كما قال عنها النبى محمد صل الله عليه وسلم، والتى قال عنها أيضًا :" تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضان"، وتكون فى إحدى الليالى الوترية، وعلى العبد أن يستشعر نعم الله وأن يحرص على اغتنام نفحات هذه الليلة.

وأضاف، أن الله سبحانه وتعالى فضل ليلة القدر على سائر الليالى على مر الأزمان واختصها بأن أنزل فيها قرآنه، وخصها بسورة فى القرآن الكريم، فهى ليلة خاصة بهذه الأمة منّ الله بها عليها.

وأشار إلى أن ليلة القدر ساعات معدودات لكن العاقل هو من يستغل هذه الساعات، موضحا أن الليالى العشر 120 ساعة على الأكثر، وعدد ساعات الألف شهر تزيد عن 720 ألف ساعة فمن رجاحة العقل أن نضحى بهذا لأجل ذاك.

ووجه الشيخ محمد عفيفى، الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على جهوده المبذولة منذ توليه منصب المحافظ وعلى التطوير الذى شهدته المحافظة.

وشهد الاحتفال، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذى أقامته مديرية الأوقاف داخل مسجد الرحمة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.